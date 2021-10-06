Англия

Легендарный наставник высказался по поводу решения тренера МЮ.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон остался недоволен тем, что главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер оставил Криштиану Роналду в запасе на матч АПЛ против Эвертона (1:1).

"Когда у вас есть Криштиану Роналду, вы должны создать команду и структуру вокруг него, чтобы это могло работать на пользу команде.

Нужно выбирать правильные моменты и знать, когда стоит его выпускать с первых минут, а когда следует оставить в запасе.

Криштиану — не молодой щенок, но остается профи. Роналду пришел в Юнайтед с позитивной энергией и настроем победителя", — сказал Фергюсон.

Отметим, что в игре против "ирисок" португалец вышел на поле на 57 минуте встречи. В шести играх за клуб во всех турнирах он забил пять голов.

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