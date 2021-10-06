Англия

Непосредственно сам клуб доходов от потенциальной сделки не получит.

Владельцы Манчестер Юнайтед в лице Кевина и Эдварда Глейзеров отправили сообщение на Нью-Йоркскую фондовую биржу о желании выставить на продажу 9,5 млн акций принадлежащего им клуба, которые оцениваются в 137,12 млн фунтов стерлингов и составляют около 8% от общей совокупной собственности данной семьи в структуре "красных дьяволах".

Стоит отметить, что в заявлении руководства Юнайтед отмечено, что от потенциальной продажи сам клуб не получит никакой выгоды, а вырученные средства пойдут непосредственно на счета его владельцев.

Возможная сделка станет уже второй в 2021 году, так как еще в марте семья Глейзеров продала пакет акций клуба с ожидаемой прибылью в 70 млн фунтов стерлингов, что в последствии вызвало волну протестов среди фанатов, результатом которой стал срыв первоначальной даты проведения домашнего матча их команды против Ливерпуля.

После многочисленных митингов, Джоэл Глейзер дважды присутствовал на встрече с болельщиками, на которых обещал сделать акции Юнайтед доступными для покупки каждому из желающих.

Эксперты фондового рынка предрекают владельцам "Красных дьяволов" куда меньшую выручку от продажи желаемого количества акций, так инвесторы с тревогой наблюдают за регулярными попытками руководства клуба из Манчестера распрощаться с долей своих прав на клуб.