Англия

Футболист заинтересовал английский клуб.

Ливерпуль сделал предложение австрийскому Зальцбургу по нападающему Кариму Адейеми.

Футболист, который удачным образом начал текущий сезон, также имеет предложения от Баварии, дортмундской Боруссии и Лейпцига.

К слову, в академии Баварии форвард успел побывать. Он выступал за детские команды мюнхенцев с 2010 по 2012 год.

19-летний футболист оценивается боссами Зальцбурга в 30-40 миллионов евро. Как сообщает Sky Sports, Карим близок к переходу в клуб Бундеслиги.

В 16 матчах на старте сезоне Адейеми сумел настрелять 11 голов и проявил себя в Лиге чемпионов. Его удачные действия, голы и заработанные пенальти принесли клубу 4 очка в стартовых двух играх группового этапа турнира.

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