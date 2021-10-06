Англия

Футболист Милана прокомментировал свои последние выступления.

Защитник итальянского Милана Фикайо Томори прокомментировал свой период в Челси.

По его мнению, он преобразился как футболист в составе Милана.

"Я рад, что сейчас все хорошо. Клуб в меня верит, а я стал более взвешенным человеком. В Челси я имел трудный период. Милан предложил мне игровое время и я благодарен им за это. Я очень надеюсь, что благодаря своим выступлениям за Милан смогу вернуться в сборную Англии",- сказал 23-летний футболист.

В нынешнем сезоне Томори сыграл за Милан 9 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Следующий матч Англия проведет в гостях против Андорры 9 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.