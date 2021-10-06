Англия

Защитник Ливерпуля восхищается Лионелем Месси.

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк назвал лучшего футболиста мира.

По его мнению, им продолжает оставаться Лионель Месси.

"Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие, и удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году",- считает 30-летний нидерландец.

Также футболист Ливерпуля сравнил Холланда и Варди.

"Он очень быстрый и прямолинейный, немного похож на Джейми Варди, но Холланд сильнее",- приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, ван Дейк попал в заявку сборной Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022.