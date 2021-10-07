Англия

Французский полузащитник отыскал для себя стимул и дальше выступать за английский клуб.

Во время минувшего летнего трансферного окна кандидатура французского полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба активно обсуждалась в качестве возможного трансфера для других топ-клубов Европы, среди которых назывались французский ПСЖ, мадридский Реал или туринский Ювентус.

Однако, 28-летний форвард решил начать новый сезон именно в составе "Красных дьяволов", что автоматически подняло вопрос о возможности продления с ним истекающего уже следующим летом контракта.

Как сообщает французское издание L'Equipe, изначально позицией футболиста был уход из клуба в следующее межсезонье на правах свободного агента, однако удачно проведенная трансферная кампания позволила привлечь в Юнайтед таких общепризнанных мастеров, как Криштиану Роналду, Джейдон Санчо и Рафаэль Варан.

Как итог, уровень конкуренции и силы состава Манчестер Юнайтед значительно возрос, что, в совокупности с финансовой стороной вопроса — Юнайтед в условиях пандемии является одним из немногих клубов в мире, которые могут себе позволить зарплату Погба, француз передумал покидать команду.

Широко известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Поля, получил от своего клиента указание подготовить все необходимые документы для старта переговоров с "красными дьяволами", поэтому уже в скором времени будет поступать информация об успешности данного процесса.

Отметим, что в новом сезоне Погба сыграл в девяти матчах и успел отдать уже семь голевых передач.