Англия

Наставник Ливерпуля рассказал об опыте работы с украинским экс-нападающим.

На раннем этапе своей профессиональной карьеры главного тренера немецкий наставник Юрген Клопп руководил Майнцем, благодаря работе в котором и сумел завоевать достаточную степень популярности среди футбольной общественности, что послужило в дальнейшем отличным подспорьем для перехода в дортмундскую Боруссию.

Одним из футболистов "карнавальников", которые застали начало эпохи Клоппа в клубе, был украинский нападающий Андрей Воронин, летом 2000 года пополнивший состав команды, совершив трансфер из менхенгладбахской Боруссии.

Непосредственно под руководством всемирно известного на сегодняшний день специалиста форвард проработал всего один сезон, однако это не помешало ему оставить о себе впечатление, которым Клопп поделился в своем недавнем интервью пресс-службе своего бывшего клуба.

"Игрок, с которым я бы подписал контракт, если бы он сейчас возобновил карьеру, — Воронин. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом.

Я был немного несправедливым. В первый мой сезон в качестве тренера я выпускал Воронина только на замену. Андрей потом зашел ко мне в комнату во время сборов и спросил: "Клоппо, почему я никогда не попадаю в старт?".

Я спросил: "Хочешь честный ответ?". Он утвердительно кивнул. Поэтому я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда не в старте". Он ответил: "Справедливо". И он продолжал не играть в старте", — рассказал Клопп.

Стоит отметить, что Воронин недолго мирился со статусом игрока запаса в Майнце, и уже по завершении сезона-2002/03 перешел в Кельн на правах свободного агента.