Англия

Футболист продолжает подогревать интерес к своему возможному трансферу.

Полузащитник сборной Франции и Манчестер Юнайтед Поль Погба прокомментировал свое будущее.

По словам футболиста, он не спешит принимать решение относительно своего будущего.

"Я до сих пор общаюсь с друзьями по Ювентусу, в том числе и Пауло Дибалой. Мне нравится Турин. У меня остался год по контракту, так что посмотрим, что будет дальше. Сначала хочу закончить свои текущие дела, а потом будем садиться за переговоры",- приводит слова футболиста ESPN.

Действующий контракт Погба с "манкунианцами" истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне француз сыграл 9 игр за МЮ во всех турнирах и отдал 7 голевых передач.