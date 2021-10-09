Испанский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Иско, getty images
09 октября 2021, 10:59
Лестер работает над усилением состава в ближайшее трансферное окна и обратил внимание на полузащитника Реала Иско.
Как сообщает издание Fichajes, "лисы" хотят подписать испанского футболиста на правах арендного соглашения.
Действующий контракт Иско рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне испанец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.
Напомним, что Реал не собирается предлагать Иско новый контракт.