Испания

Мадридцы не заинтересованы в услугах испанца.

Реал не планирует предлагать новое соглашение Иско в ближайшее время, сообщает издание As.

Источник утверждает, что сам футболист готов покинуть "королевский клуб" уже этим летом, не дожидаясь момента, когда он станет свободным агентом.

Действующий контракт Иско рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне испанец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

Напомним, что Милан хочет арендовать Иско у Реала, но этому может помешать тот факт, что "россонери" уже подписали Браима Диаса.