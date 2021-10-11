Англия

Полузащитник имеет шанс вернуться в АПЛ.

Об английском Ньюкасле в последнее время говорят достаточно много в плане возможных будущих трансферов клуба, так как "сороки" в недавнем прошлом были выкуплены инвестиционным фондом из Саудовской Аравии, что серьезно улучшило их финансовое положение.

Очередным потенциальным новичком команды с севера Англии может стать полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмси, который таким образом может вернуться к выступлениям в английской Премьер-лиге, где ранее имел практику игры за лондонский Арсенал.

Как сообщала в межсезонье итальянская пресса, Рэмси мог стать футболистом Вулверхэмптона, однако "волки" в итоге отказались от обмена с Ювентусом на своего полузащитника Рубена Невеша.

Валлиец остался в команде для того, чтобы убедить Массимилиано Аллегри в своей профпригодности, однако на старте сезоне не получает должной игровой практики.

Все это лишь подталкивает игрока к уходу из клуба, да и сам Ювентус будет не против такого сценарий, так как это позволит "зебрам" высвободить дополнительные 7 млн евро, которые тратятся на выплату заработной платы за сезон для игрока.