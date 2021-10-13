Англия

Защитник Баварии заинтересовал новых боссов "сорок".

Защитник Баварии и сборной Германии Никлас Зюле может перейти в Ньюкасл.

Новые владельцы английского клуба намерены серьезно укрепить состав команды и рассматривают покупку ведущих футболистов мира. Одним из таких вариантов видится Зюле, права которого принадлежат Баварии.

Футболист может перебраться в стан "сорок" уже летом 2022 года, сообщает Кристиан Фальк. Учитывая тот факт, что контракт футболиста с действующим клубом рассчитан именно до этого периода, зимой стороны могут подписать предварительное соглашение, а 26-летний футболист достанется Ньюкаслу совершенно бесплатно.

В нынешнем сезоне Зюле принял участие в 10-ти матчах Баварии во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Transfermarkt оценивает защитника сборной Германии в 35 млн евро.