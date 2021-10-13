Германия

Футболист недоволен слухами о трансфере Холланда.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски может покинуть свой нынешний клуб.

Польский футболист недоволен слухами о трансфере форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холланда в стан "красной машины", что на фоне отсутствия переговоров самого Левандовски с клубом о новом контракте ставит под сомнение дальнейшее пребывание футболиста в команде.

Такое настроение со стороны поляка почувствовали как одноклубники, так и тренерский штаб Баварии, сообщает Bild.

Действующее соглашение Левандовски с Баварией рассчитано до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне форвард провел в составе Баварии 10 игр, в которых 13 раз сумел забить в ворота соперников.