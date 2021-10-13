Англия

Футболист рассказал о своем положении дел в клубе.

Защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес признался, что горд носить футболку клуба и рассказал, что значит для него представлять МЮ.

"Моя страсть к футболу, очень важна для меня на поле, я стараюсь изо всех сил во время игры. Мы знаем, насколько сложны игры, и мы чувствуем энергию наших фанатов, эта страсть изливается на поле. Я думаю, это связывает нас с болельщиками и стадионом. Это определенно важный фактор для победы в играх

Очень важно знать, что наш тренерский штаб обладает знаниями и опытом в клубе, который они передают нам. Мы знаем, насколько важно представлять Манчестер Юнайтед. Они передают это нам, и из-за этого мы каждый день стараемся изо всех сил порадовать всех.

Я действительно счастлив быть здесь. Мой первый гол перед всеми фанатами — это то, что я никогда не забуду. Они могут рассчитывать на меня, что бы ни случилось. Я буду бороться до конца и всегда стараюсь изо всех сил. Сделаю все, чтобы Юнайтед стал чемпионом", — сказал Теллес.

Отметим, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против Вильярреала, Теллес забил свой первый гол за "красных дьяволов".

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