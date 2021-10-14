Англия

Футболист находится в поисках нового места для продолжения карьеры.

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшир, получивший статус свободного агента после ухода из Борнмута, поддерживает форму с Арсеналом и находится в поисках нового клуба.

Футболист сообщает, что не планирует завершать карьеру несмотря на то, что в последнее время не востребован на трансферном рынке.

"На данный момент я получаю тренерскую лицензию, тренируюсь с Арсеналом и помогаю развиваться ребятам из академии. Это, безусловно, то, что мне нравится, и, возможно, это то, на что стоит обратить внимание в будущем, но пока я все еще хочу играть.

Я чувствую, что мне еще есть что дать и что доказать, поэтому я не хочу заканчивать игру сейчас и начинать тренерскую карьеру. С Арсеналом я тренируюсь до января. Пока нет новостей ни о каких клубах, но, надеюсь, зимой что-нибудь появится", — рассказал Уилшир.

29-летний футболист перебывал на просмотре в клубе итальянской Серии Б Комо, но не заключил контракт из-за сложностей подписания граждан не из ЕС.

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