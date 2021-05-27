Англия

Футболист не смог себя зарекомендовать.

Полузащитник английского Борнмута Джек Уилшир покинет клуб по истечению контракта. Об этом сообщает пресс-служба "вишень".

Джек присоединился к клубу в начале минувшего сезона. С тех пор он сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола.

Также сообщается, что Кэмерон Картер-Виккерс, Родриго Рикельме и Шейн Лонг вернутся в свои клубы по окончанию арендных соглашений.

Борнмут еще ведет переговоры по продлению контрактов с Джуниором Станисласом и Адамом Смитом.

Напомним, Бонмут по итогам минувшего сезона не сумел пробиться в АПЛ, уступив в плей-офф Брендфорту.

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