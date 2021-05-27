Футболист не смог себя зарекомендовать.
Джек Уилшир, ФК Борнмут
27 мая 2021, 12:21
Полузащитник английского Борнмута Джек Уилшир покинет клуб по истечению контракта. Об этом сообщает пресс-служба "вишень".
Джек присоединился к клубу в начале минувшего сезона. С тех пор он сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола.
Также сообщается, что Кэмерон Картер-Виккерс, Родриго Рикельме и Шейн Лонг вернутся в свои клубы по окончанию арендных соглашений.
Борнмут еще ведет переговоры по продлению контрактов с Джуниором Станисласом и Адамом Смитом.
Напомним, Бонмут по итогам минувшего сезона не сумел пробиться в АПЛ, уступив в плей-офф Брендфорту.
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