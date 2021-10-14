Англия

Специалист вернулся в Премьер-лигу.

Новый главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери рассказал, что сподвигло его вернуться в АПЛ.

"Если бы я не остался в футболе, мне было бы очень скучно. Футбол — моя жизнь, а я люблю свою жизнь. Может быть, я буду работать до 80 лет. Не вижу препятствий.

Я могу стать самым опытным тренером в Англии, даже если буду ходить с палочкой. С Уотфордом мне хочется чего-то достичь. Я амбициозный человек. Президент клуба такой же, как и я. Я готов вложить всю энергию, всю душу в эту работу.

Задача номер один — спастись от вылета. Я думаю только о том, что нужно набрать 40 очков. Помните, как в Лестере? 40 очков — 40 очков. Потом 41. У нас пока 7, так что нужно набрать еще 33. Затем постепенно мы будем прибавлять к следующему сезону", — сказал Раньери.