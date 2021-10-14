Английский клуб хочет подписать защитника Аякса.
Нуссер Мазрауи, getty images
14 октября 2021, 21:59
Лидс Юнайтед работает над усилением состава и постарается укрепить правый фланг обороны в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание Football Insider, "павлины" нацелились на защитника Аякса Нуссера Мазрауи.
Отметим, что 23-летний марокканец в этом сезоне отыграл 11 поединков на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее владелец Лидса призвал АПЛ пристальнее следить за выполнением клубами финансового фэйр-плей.