Англия

Андреа Радриццани обеспокоен покупкой Ньюкасла новыми инвесторами.

Владелец Лидса Андреа Радриццани высказался о покупке Ньюкасла инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

По словам бизнесмена, теперь руководство АПЛ должно внимательнее следить за выполнением финансового фэйр-плей английскими клубами.

"Деньги в футболе не всегда означают успех, мы видели это множество раз. Мы продолжим нашу стратегию, направленную на рост наших игроков.

В то же время такие клубы как Ньюкасл и Манчестер Сити, которые принадлежат и контролируются государственными фондами, очевидно, имеют неограниченные возможности.

Поэтому я считаю, что Премьер-лига должна обеспечить применение принципов финансового фэйр-плей, чтобы убедиться, что игра идет честная. Что у нас аналогичные возможности, что мы в одной лиге",- считает Радриацци

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не намерена останавливаться на покупке Ньюкасла и уже ведет переговоры о покупке миланского Интера.