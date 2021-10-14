Англия

Легендарный в прошлом форвард поделился мнением о бывшей команде.

Экс-форвард Арсенала, Барселоны и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал нынешнем положение дел в стане "канониров".

По его словам, Арсенал провел крайне неубедительную игру против Брайтона.

"Я не уверен, что Арсенал движется в правильном направлении. Я видел победы над Норвичем, Бернли, Тоттенхэмом — и то, Тоттенхэм мы всегда обыгрываем дома.

Я был счастлив, я ожидал продолжения этой серии, а в матче с Брайтоном Арсенал мучился, страдал. Раньше, когда Арсенал проигрывал, то мне всегда говорили, что у нас нет плана Б, что мы пасуем ради паса. В матче с Брайтоном я и этого не увидел — они сами этим занимались",- приводит слова легендарного француза Football.London.

Следующий матч в рамках Английской Премьер-Лиги Арсенал проведет на Эмирейтс против Кристал Пэлас.

Встреча состоится в понедельник, 18 октября в 22:00.