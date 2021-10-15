Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал смену владельцев у Ньюкасла.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался на тему покупки Ньюкасла инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Немецкий специалист провел параллели между Суперлигой и будущим "сорок".

"Несколько месяцев назад у нас возникла серьезная проблема, когда 12 клубов создавали Суперлигу. Этого не произошло, однако сейчас будет своего рода создание "суперкоманды". Это почти тоже самое. В течении нескольких лет это гарантированное место в Лиге чемпионов.

Конечно, все за деньги не купишь, однако у них будет достаточно денег, чтобы в случае неправильных решений быстро их исправлять. В итоге они будут там, где хотят быть",- приводит слова Клоппа Sky.

Напомним, ранее владелец Лидса выразил обеспокоенность выполнением финансового фэйр-плей новыми боссами Ньюкасла.