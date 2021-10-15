Наставник Ливерпуля прокомментировал смену владельцев у Ньюкасла.
Юрген Клопп, Getty images
15 октября 2021, 17:28
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался на тему покупки Ньюкасла инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
Немецкий специалист провел параллели между Суперлигой и будущим "сорок".
"Несколько месяцев назад у нас возникла серьезная проблема, когда 12 клубов создавали Суперлигу. Этого не произошло, однако сейчас будет своего рода создание "суперкоманды". Это почти тоже самое. В течении нескольких лет это гарантированное место в Лиге чемпионов.
Конечно, все за деньги не купишь, однако у них будет достаточно денег, чтобы в случае неправильных решений быстро их исправлять. В итоге они будут там, где хотят быть",- приводит слова Клоппа Sky.
Напомним, ранее владелец Лидса выразил обеспокоенность выполнением финансового фэйр-плей новыми боссами Ньюкасла.