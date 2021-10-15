Наставник сумеет провести юбилейный поединок.
Стив Брюс, Getty images
15 октября 2021, 17:56
Несмотря на многочисленные слухи вокруг будущего Стива Брюса на посту главного тренера Ньюкасла, именно он будет руководить командой в ближайшем матче Английской Премьер-Лиги против Тоттенхэма.
Директор Ньюкасла Аманда Стэйвли заявила, что клуб "должен быть терпеливым и взвешенным", а также подтвердила, что действующий наставник "сорок" остается руководить командой как минимум до конца этого тура.
Отметим, что этот матч станет 1000-м для британского специалиста в качестве главного тренера.
Напомним, Ньюкасл примет на своем поле Тоттенхэм в воскресение, 17 октября в рамках 8-го тура АПЛ.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.