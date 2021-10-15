Англия

Наставник Манчестер Юнайтед рассказал о ситуации в клубе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о ситуации в клубе накануне игры с Лестером в рамках АПЛ.

По словам специалиста, форвард команды Маркус Рашфорд точно сыграет с "лисами".

Напомним, после финала Евро-2020 нападающий "красных дьяволов" перенес операцию на плече и с тех пор на поле не появлялся.

"Я не знаю, сыграет Маркус в стартовом составе или выйдет на замену, но он точно появится на поле. Он очень много работал и теперь полностью готов. Также он провел 60 минут в товарищеской встрече, так что нам всем не терпится его увидеть на поле.

Что касается Кавани и Фреда, то не уверен, что они будут доступны. Эти футболисты прибыли из расположения сборных совсем недавно. Я не уверен насчет их готовности",- приводит слова норвежского специалиста The Athletic.

Напомним, матч Лестер — Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 17 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.