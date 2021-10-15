Англия

Наставника Саутгемптона могут наказать за высказывания о судействе.

Футбольная ассоциация выдвинула обвинения в адрес наставника Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля за его комментарии в адрес Майка Дина после поражения от Челси (1:3).

После матча с "аристократами" австрийский специалист был недоволен решением Дина (видеоассистента главного арбитра в том матче), когда арбитр сначала показал желтую карточку, а после подсказки Дина предъявил красную карточку хавбеку "святых" Уорд-Проузу.

"Комментарии, сделанные менеджером Саутгемптона представляют собой ненадлежащее поведение, ставящее под сомнение честность официального лица ВАР на матче, а также наносит ущерб репутации игры",- гласит заявление ФА.

Хазенхюттль должен до вторника ответить на все обвинения организации.