Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс матча восьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Уотфорд примет на своем поле Ливерпуль после международной паузы, связанной с матчами национальных сборных.

Уотфорд — Ливерпуль

Суббота, 16 октября, 14:30. Викаридж Роуд, Уотфорд. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Уотфорд повысился в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа, заняв второе место, поэтому в текущем розыгрыше английского первенства "шершни" традиционно считались одними из главных аутсайдеров с явным статусом борца за выживание.

В первых семи турах Уотфорд набрал семь очков, что позволило ему расположиться на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, однако руководство клуба посчитало такой результат неудовлетворительным, поэтому отправило Хиско Муньоса в отставку. Пост главного тренера "шершней" занял всеми известный Клаудио Раньери, который в первую очередь знаменит своей сказочной победой в АПЛ во главе Лестера в 2016 году. Увольнение Муньоса — странное решение, однако и возвращение Раньери в английский футбол — интересное событие. Только вот первое испытание для итальянского специалиста после возвращения в АПЛ будет далеко не из легких.

Ливерпуль, в свою очередь, несмотря на определенную критику после пассивного летнего трансферного окна, в ходе которого единственным подписанием стал центральный защитник Лейпцига Ибраима Конате, после семи туров является одним из лидеров турнирной таблицы, уступая первую строчку только лондонскому Челси.

Отставание подопечные Юргена Клоппа от "синих" составляет всего одно очко, при этом Челси вышел в единоличные лидеры по итогам прошлого тура. Напомним, что до международной паузы Ливерпуль сошелся в противостоянии с Манчестер Сити, в ходе которого команды подарили болельщикам настоящий праздник футбола и сыграли в результативную ничью (2:2). На данном этапе сезона мерсисайдцы больше радуют, чем разочаровывают, несмотря на то, что футбол Клоппа в этой кампании стал более продуманным и менее энергозатратным.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,39, тогда как потенциальный успех Уотфорда оценивается показателем 7,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Этебо, Кабаселе, Сьерральта, Нкулу — Эллиот, Джонс, Ориги, Алиссон, Фабиньо.

Под вопросом: Кинг — Александер-Арнольд, Тиаго, Жота.

Интересные факты

- Уотфорд встретится с Ливерпулем впервые с февраля 2020 года. Тогда "шершни" победили со счетом 3:0, прервав победную серию мерсисайдцев в очных противостояниях в АПЛ, которая продлилась 18 матчей кряду.

- На счету Садио Мане 99 голов в рамках АПЛ. В предстоящем поединке против Уотфорда ему может покориться отметка в 100 забитых мячей.

- Мохамед Салах забивал в каждом из последних семи матчей за Ливерпуль во всех соревнованиях. Он никогда не забивал в восьми матчах подряд, защищая цвета клуба из топ-5 чемпионатов Европы.