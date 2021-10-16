Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги Лестер Сити примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Лестер — Манчестер Юнайтед

Суббота, 16 октября, 17:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Если брать первые семь туров текущего сезона АПЛ, то Лестер может смело назвать одним из главных разочарований стартового отрезка. Такое впечатление, конечно, складывается на фоне выигранных Кубка и Суперкубка Англии, а также ежегодной борьбы "лис" за места в Лиге чемпионов.

Из-за травмы талантливого и многообещающего центрального защитника Уэсли Фофана во время предсезонной подготовки тренерский штаб Брендана Роджерса начал экспериментировать со схемами, что на данном этапе розыгрыша турнира не принесло команде никаких положительных результатов. По непонятным причинам на старте сезона Роджерсом игнорировался форвард Келечи Ихеаначо, который, грубо говоря, тащил Лестер в концовке прошлого сезона и забивал практически в каждом матче. В прошлом поединке с Кристал Пэлас Роджерс вернулся к атакующему дуэту Варди-Ихеаначо, что принесло свои плоды (оба забили по одному голу), но вот к оборонительным действиям "лис" есть вопросы. В итоге имеем ничью с "орлами" и восемь набранных очков после семи туров, что позволяет занимать лишь 13-ю строчку.

Несмотря на то, что Манчестер Юнайтед сейчас располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, будем предельно откровенны — хвалить манкунианцев как команду сейчас абсолютно не за что (исключение — поединок первого тура с Лидсом), а тренерские идеи Оле-Гуннара (если они есть) вызывают большие сомнения.

Большинство поединков текущего сезоне МЮ вытащил и свел к положительным результатам только за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей и откровенного везения. На Солскьяера сейчас оказывается огромное давление — он потратил достаточно серьезную сумму на трансферы и построение команды под себя, но видимого прогресса в игровом плане не наблюдается. Понятно, что норвежский специалист полностью устраивает владельцев "красных дьяволов" в лице семьи Глейзер, однако болельщикам Юнайтед определенно нужны трофеи — при Оле-Гуннаре, напомним, в этом плане пока прослеживается застой.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,12, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 3,45. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Фофана, Джастин, Ндиди — Варан, Рашфорд, Фред, Кавани

Под вопросом: Эванс, Вестергор — Диалло, Магуайр

Интересные факты

- Если Манчестер Юнайтед не уступит Лестеру в предстоящем матче, то выездная серия манкунианцев в АПЛ достигнет отметки в 30 поединков кряду (19 побед, 10 ничьих).

- Манчестер Юнайтед не пропускал более одного мяча в 15 выездных матчах кряду в рамках Премьер-лиги — рекорд турнира.

- Джесси Лингард поучаствовал в шести голах в шести последних матчах АПЛ против Лестера (3 гола, 3 ассиста). Это лучший его показатель в поединках среди всех команд Премьер-лиги (против Арсенала Лингард также задействовался в голах шесть раз).