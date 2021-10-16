Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

Накануне очередного поединка в рамках английской Премьер-лиги главного тренера Манчестер Сити, Хосепа Гвардиолу, попросили прокомментировать одно из последних интервью форварда его команды, Рахима Стерлинга, в котором англичанин высказался о желании покинуть стан действующих чемпионов Англии.

"Рахим — игрок нашего клуба, и мы надеемся, что он продолжит им оставаться, занимая ключевую позицию.

Кто-то хочет играть все время, но я не могу гарантировать место на поле ни одному из своих подопечных. Все, что от них требуется, так это своими действиями на поле и на тренировках доказывать, что они могут принести пользу команде. Это касается не только Рахима, но и всех остальных.

Я хочу, чтобы каждый футболист был счастлив. Впрочем, я и сам был футболистом, и понимаю, что значит отсутствие места в составе для игрока.

Впрочем, я был исключительным исполнителем, поэтому никогда не оказывался на скамейке запасных, и не смогу поделиться опытом со своими подопечными в подобном вопросе", — напоследок отшутился испанский специалист.

Также, наставник "горожан" прокомментировал последствия травмы во время международной паузы для форварда его команды, Феррана Торреса: "Ферран сломал плюсневую кость, поэтому будет отсутствовать от двух с половиной до трех месяцев.

Такое случается, и ты никогда не можешь заранее сказать, где тебя застанет неожиданное повреждение: в клубе или в сборной". Знаю наставника сборной Испании лично, поэтому не сомневаюсь в его профессиональном отношении к Торресу".

Напомним, что матч Манчестер Сити — Бернли состоится 16 октября, начало в 17:00 по киевскому времени.