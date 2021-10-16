Англия

Ливерпулю пришлось находить обходные пути в антиковидных мерах.

Как известно, пандемия COVID-19 ни насколько не отступила за последний период времени, поэтому все большее количество стран вновь вынуждено прибегать к далеко не самым популярным шагам ради того, чтобы обезопасить своих граждан от риска быть зараженными.

В частности, среди футбольного мира одними из наиболее жестких ограничительных мер отмечается Великобритания. Правительство данной страны сформировала перечень стран так называемой "красной зоны" с высокой скоростью распространения коронавируса, и теперь, по прибытию из них, все категории населения вынуждены отбывать карантин.

Касается это и футболистов. И как раз-таки в такую категорию попали футболисты Ливерпуля Алиссон Беккер и Фабиньо, которые вернулись из стана сборной Бразилии, в которой проводили международную паузу.

Примечательно, что данная южноамериканская страна недавно покинула список "красной зоны", однако Колумбия, где бразильца проводили свой очередной матч отбора на чемпионат мира, все еще находится в зоне высокого риска заражения.

Именно по этой причине голкипер и полузащитник "красных" будут вынуждены отправиться на карантин сразу по возвращению в стан своей команды.

Ливерпулю пришлось срочно искать выход из ситуации, так как при таком сценарии команда лишалась бы двух ключевых исполнителей на игры АПЛ, а также Лиги чемпионов УЕФА.

Именно по этой причине Алиссон и Фабиньо сразу отправились в Мадрид для подготовки к матчу против испанского Атлетико.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп следующим образом прокомментировал данную ситуацию: "Нам пришлось немного покопаться в деталях карантинных ограничений, и мы таки нашли подходящий для нас вариант решения проблемы.

Парни поедут напрямую в Мадрид, и, я надеюсь, смогут сыграть в составе нашей команды в игре против Атлетико. После этого, они вернутся в Англию отдельно от команды, на несколько дней позже.

Они играли последний матч в Бразилии против Уругвая, и провели четыре для в стране не из "красной зоны", хотя до этого, они отправились в Колумбию, в чем и заключалась проблема.

Теперь, они проведут еще шесть дней в Испании, которая находится в "зеленой зоне", и таким образом у них набежит суммарно 10 дней необходимого карантина, даже без приезда обратно в клуб", — подытожил немецкий наставник.

Таким образом, Фабиньо и Алиссон гарантированно пропустят игру против Уотфорда на текущих выходных, однако вернутся на матч против Атлетико в Лиге чемпионов УЕФА и ко встрече против Манчестер Юнайтед через неделю.