Англия

Вингер Ливерпуля все свои мячи в Премьер-лиге забил с игры.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль отправился в гости к одному из аутсайдеров чемпионата — Уотфорду, на посту главного тренера которого свой дебют совершил Клаудио Раньери.

Забитых мячей в данном противостоянии пришлось ждать недолго — уже на 9-й минуте Садио Мане откликнулся на передачу Мохамеда Салаха и вывел мерсисайдцев вперед.

Для 29-летнего сенегальца этот гол стал 100-м в рамках АПЛ, где он, помимо Ливерпуля, ранее также защищал цвета Саутгемптона.

Стоит также отметить, что Садио Мане стал всего третьим футболистом в истории Премьер-лиги, который забил 100 и более голов без учета реализованных пенальти.

Ранее подобное удавалось только Лесу Фердинанду (149 голов с игры) и Эмилу Хески (110 голов с игры).

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