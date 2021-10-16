Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча восьмого тура АПЛ.

В матче восьмого тура чемпионата Англии Ливерпуль на выезде встретился с Уотфордом. Подопечные Клоппа уверенно начали поединок, сразу же начав прессинговать соперника.

Активность мерсисайдцев на половине поля Уотфорда достаточно быстро привела к голу. На 9-й минуте встречи Салах оттеснил корпусом Роуза и отдал мяч в центральную зону на открывавшегося Мане, который в касание переправил мяч точно в нижний левый угол – 0:1.

После этого "красные" продолжили тотально доминировать и уже через несколько минут шикарный момент был у Салаха, который на краю штрафной пробил точно под перекладину, но Фостер дотянулся.

К середине тайма Ливерпуль снизил темп игры и стал немного меньше прессинговать соперника, что позволило хозяева поля чуть больше владеть мячом, однако это никак не помогало им создавать моменты.

Ближе к концу тайма "красные" вновь стали активно идти вперед, что привело к еще одному голу. На 37-й минуте Милнер открылся на левом фланге, отпасовал в центр на Фирмино, который без проблем отправил мяч в сетку – 0:2.

На старте второй половины встречи Фирмино оформил дубль. Робертсон отпасовал в центр штрафной Уотфорда, но Кэткарт переправил мяч в собственные ворота. Фостер отбил, но на отскоке мяч оказался у Роберто, и тот уверенно забил – 0:3.

А спустя две минуты после этого отличился Салах. Египтянин технично обыграл нескольких соперников, затем на замахе положил одного на газон, и пробил по воротам левой ногой с острого угла – 0:4.

"Красные" продолжали атаковать и идти вперед, несмотря на огромное преимущество в счете. На 71-й минуте Мане был близок к дублю – он пробил с левого полуфланга, но мяч прошел рядом с правой штангой.

Спустя пару мгновений Кучо получил мяч и пробил по воротам Келлехера, но не попал. Мерсисайдцы вновь пошли вперед и Салах в очередной раз выиграл дуэль у Роуза, но спас Фостер, отлично сыгравший на выходе.

В последние 10 минут поединка "шершни" активизировались и начали играть более открыто, создав несколько опасных моментов у ворот Ливерпуля, но забить так и не сумели. Зато удалось отличиться "красным" в компенсированное время.

Неко Уильямс, вышедший на замену, отлично сработал на правом фланге и прострелил в штрафную на Фирмино, который подставил ногу и оформил хет-трик – 0:5. После этого прозвучал финальный свисток.

Эта победа позволила "красным" подняться на первую строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 18 очков. Впрочем, обойти мерсисайдцев может Челси, которому только предстоит сыграть свой матч восьмого тура против Брентфорда.

Уотфорд расположился на 15-й строчке, набрав 7 баллов. В следующем туре Уотфорд отправится в гости к Эвертону (23 октября), а Ливерпуль сыграет на выезде против Манчестер Юнайтед (24 октября).

Уотфорд – Ливерпуль – 0:5

Голы: – Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90+1, Салах, 54.

Уотфорд: Фостер – Кико (Нгакия, 56), Трост-Эконг, Кэткарт, Роуз – Сарр, Куцка, Сиссоко, Масина (Клеверли, 46) – Кучо – Деннис (Педро, 69).

Ливерпуль: Келлехер – Александр-Арнольд (Окслейд-Чемберлен, 65), Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 64) – Милнер (Уильямс, 83), Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Мане.