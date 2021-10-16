Англия

"Красные дьяволы" проиграли, ведя в счете по ходу поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Лестеру. Огромной проблемой для "красных дьяволов" стали травмы Гарри Магуайра и Рафаэля Варана, но англичанин успел вернуться в строй и вышел в стартовом составе.

С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, но до действительно опасных моментов дело не доходило. Манчестер Юнайтед и Лестер обменивались выпадами, которые не так часто завершались меткими ударами по воротам.

Ближе к экватору первой половины игры "красные дьяволы" все-таки смогли открыть счет - Мейсон Гринвуд сместился в центр с правого фланга и роскошным ударом поразил дальний верхний угол ворот. 0:1. После этого "лисы" стали несколько активнее идти вперед, что увеличивало количество остроты у ворот обеих команд.

В одном из моментов Ихеаначо скидывал мяч на дальнюю штангу — никто из партнеров не добрался до передачи, но мяч чуть не нырнул в дальний угол ворот. Манчестер Юнайтед ответил на это ударом Криштиану Роналду из пределов штрафной, но Каспер Шмейхель выручил свою команду, вовремя вскинув руку.

Подопечные Роджерса все-таки добились своего и смогли восстановить паритет - Тилеманс роскошным ударом поразил верхний угол ворот после паса Ихеаначо с фланга. 1:1. К атаке "лисов" привела не очень надежная игра Магуайра с мячом.

Отдыхать команды отправились при равном счете на табло, оставив выяснение сильнейшего на вторую половину игры. В начале второго тайма команды вновь начали пристреливаться из-за пределов штрафной площади, но ни Ихеаначо, ни Гринвуду не удавалось удивить вражеского голкипера.

Ближе к голу был Неманья Матич, но его плотный удар со средней дистанции пришелся немного выше перекладины. В середине второго тайма Мейсон Гринвуд пробивал в угол ворот из пределов штрафной, но Шмейхель ногой отразил удар.

Несколько позже "красные дьяволы" могли пропустить, когда Тилеманс пробил из-за пределов штрафной площади — Де Хеа в роскошном прыжке перевел мяч в штангу ворот. Также был момент, когда Дака пробивал с острого угла из чужой штрафной площади — Давид Де Хеа вновь на высоте.

В конце концов, Лестер своего добился - Сеюнджу среагировал на отскок мяча в чужой штрафной площади и вколотил игровой снаряд в угол. 2:1. Тем не менее, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера нашли в себе силы сравнять счет - Линделеф роскошной передачей нашел Маркуса Рашфорда, а тот расстрелял ворота Шмейхеля. 2:2.

Однако долго радоваться "красные дьяволы" не смогли — уже в ответной атаке Варди получил передачу в чужой штрафной и ударом в одно касание поразил угол ворот. 3:2. Думаете на этом все? А вот и нет. В компенсированное время Дака сориентировался в чужой штрафно площади на дальней штанге и сделал счет 4:2. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Лестера.

Лестер — Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджу, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 — Гринвуд, 19, Рашфорд, 82

Лестер: Шмейхель — Амарти, Эванс (Вестергор, 88) , Сеюнджю — Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань — Мэддисон (Перес, 73) — Ихеаначо (Дака, 77), Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 80) — Гринвуд (Лингард, 81), Фернандеш, Санчо (Рашфорд, 66) — Роналду

Предупреждения: Линделеф, Ван-Биссака, Погба