Англия

Футболист сможет помочь команде с лавочки.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде играет против Эвертона.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч Вест Хэма.

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Ивоби, Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон.

Запасные: Тайрер, Бегович, Доббин, Гбамен, Гордон, Дэвис, Кенни, Мина, Холгейт

Вест Хэм: Фабьянски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Запасные: Ареоля, Баптист, Влашич, Диоп, Доусон, Эшби, Лансини, Масуаку, Ярмоленко

Матч Эвертон — Вест Хэм начался в 16:00 по киевскому времени.