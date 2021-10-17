Футболист сможет помочь команде с лавочки.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
17 октября 2021, 16:10
В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде играет против Эвертона.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч Вест Хэма.
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Ивоби, Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон.
Запасные: Тайрер, Бегович, Доббин, Гбамен, Гордон, Дэвис, Кенни, Мина, Холгейт
Вест Хэм: Фабьянски, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.
Запасные: Ареоля, Баптист, Влашич, Диоп, Доусон, Эшби, Лансини, Масуаку, Ярмоленко
Матч Эвертон — Вест Хэм начался в 16:00 по киевскому времени.