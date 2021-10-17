Англия

"Шпоры" одержали победу со счетом 3:2.

В поединке 8-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм обыграл на выезде Ньюкасл со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте поединка, когда отличился Каллум Уилсон. Но "шпоры" переломили ход поединка и забили трижды к концу первого тайма усилиями Танги Ндомбеле, Харри Кейна и Сон Хын Мина.

Матч был прерван в конце первого тайма, когда одному из болельщиков на трибунах потребовалась срочная медицинская помощь.

"Сороки" сократили счет за несколько минут до конца основного времени после автогола Эрика Дайера, однако зацепиться за ничью они не смогли.

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:3

Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (авт.) – Ндомбеле 17, Кейн, 22, Сон, 45+3.

Ньюкасл: Дарлоу – Манкильо, Ласселс, Кларк, Ритчи – Хайден – Сен-Максимен, Уиллок, Шон Лонгстафф (Шелви 60), Жоэлинтон – Уилсон.

Тоттенхэм: Льорис – Регилон, Дайер, Ромера, Эмерсон – Скипп, Хейбьерг – Сон, Ндомбеле, Моура – Кейн.

Предупреждения: Шон Лонгстафф, 34, Кларк, 54, Хайден, 68, Шелви, 78, Шелви, 83, Жоэлинтон, 90+4 – Эмерсон, 64.

Удаление: Шелви, 83.