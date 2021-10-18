Англия

Football.ua представляет анонс матча восьмого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние двух лондонских команд в лице Арсенала и Кристал Пэлас, которое пройдет на Эмирейтс Стэдиум.

Арсенал — Кристал Пэлас

Понедельник, 18 октября, 22:00. Эмирейтс Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Об Арсенале уже было достаточно много сказано, в том числе и по итогам стартового отрезка текущего сезона АПЛ. Для подопечных Микеля Артеты начало кампании-2021/22 сопровождалось травмами ключевых футболистов, положительными тестами на COVID-19, а также довольно непростым календарем. В совокупности в первых трех матчах АПЛ "канониры" потерпели три поражения: от симпатичного Брентфорда во главе с Томасом Франком (надеюсь, стереотипный штамп "всего-лишь команда из Чемпионшипа" уже окончательно остался в прошлом), от обладателя трофея Лиги чемпионов в лице Челси и действующего чемпиона Англии — Манчестер Сити.

В определенный момент Микель Артета даже оказался в ситуации, когда любая ошибка могла стоить ему рабочего места, но последовавшие за провальным отрезком победы над Норвичем, Бернли и Тоттенхэмом снизили градус давления на испанского специалиста и сделали его лучшим тренером Премьер-лиги по итогам сентября. Да, последнюю выездную встречу с Брайтоном, которая завершилась в нулевую ничью, можно смело назвать провальной для Арсенала в игровом плане, но и "чаек" не стоит недооценивать, особенно их доведенный практически до автоматизма командный прессинг. "Канонирам" и тренерскому штабу Микеля Артеты, конечно, еще есть над чем работать, но пока от первых результатов перестройки состава Арсенала не веет абсолютной безнадежностью.

Что касается будущего соперника клуба из Северного Лондона, то сегодняшний Кристал Пэлас и Кристал Пэлас образца прошлого сезона — это абсолютно разные две команды. После того, как вслед за ушедшим на пенсию Роем Ходжсоном стан "орлов" покинули целый ряд футболистов, включая игроков стартового состава, многие успели записать команду в одного из главных претендентов на вылет в Чемпионшип. На появление таких неблагоприятных прогнозов сказался и последний неудачный тренерский опыт Патрика Виейра в Ницце, но на деле французский специалист летом серьезно омолодил команду и полностью отказался от прагматичного оборонительного футбола Ходжсона.

Единственное, что заслуживает критики в адрес Виейра, — это полностью проваленные матчи с Челси и Ливерпулем (0:3 — оба), но, как в случае с Арсеналом, Кристал Пэлас сегодня уж точно не претендует на чемпионский титул, чего нельзя сказать о командах Тухеля и Клоппа, а главная задача — подняться на новый уровень и создать современную систему футбольного проекта на перспективу. Патрик Виейра, как и Микель Артета, является бывшим капитаном Арсенала и прошел тренерскую школу Манчестер Сити. После отставки Унаи Эмери именно его считали одним из главных претендентов на то, чтобы возглавить "пушкарей", но в итоге француз оказался в другой части Лондона. Вполне можно предполагать, что предстоящее противостояние будет иметь и принципиальный характер под предлогом "кому-то что-то доказать".

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Микеля Артеты. Так, на победу Арсенала предлагается коэффициент 1,64, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,95.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Джака — Эзе, Фергюсон.

Под вопросом: Мартинелли — ...

Результаты последних очных встреч

Текущая форма

Интересные факты

- Арсенал победил в семи последних домашних матчах АПЛ, которые проходили в понедельник, забив 15 голов и пропустив всего дважды.

- Патрик Виейра станет четвертым экс-футболистом Арсенала, который будет противостоять "канонирам" в качестве главного тренера другой команды. Французский специалист присоединится к Дэвиду О’Лири (3 победы, 2 ничьих, 9 поражений), Тони Адамсу (1 поражение) и Реми Гарду (1 поражение).

- До старта восьмого тура Арсенал пропустил наибольшее количество мячей в первых таймах текущего сезона АПЛ среди всех команд (6, половина из которых — от Манчестер Сити). Однако ни одна команда не забила меньше голов в первом тайме, чем Кристал Пэлас (1 — в ворота Брайтона).

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua