Англия

Легендарный форвард поделился мнением о Ромелу Лукаку.

Экс-форвард Лацио, Ювентуса и Вест Хэма Паоло Ди Канио поделился мнением о форварде Челси Ромелу Лукаку.

Итальянец считает, что функционал бельгийского форварда очень ограничен.

"Однажды Бергоми сравнил Лукаку и Осимхена. Это футболисты разного плана, Осимхен не такой деревянный. Как только защитники АПЛ поняли как играть против Ромелу — он перестал забивать мячи. Это не вина Тухеля, они и без его помощи успешно идут на первом месте.

Это игрок определенного функционала. Таким же был Льоренте в Ювентусе Конте. Лукаку даже помощнее будет, но как и Фернандо — подходит лишь под определенный стиль игры",- сказал Ди Канио в эфире Sky Calcio Club.

В текущем сезоне Лукаку провел за Челси 10 поединков во всех турнирах, в которых сумел забить 4 мяча.