Легендарный форвард поделился мнением о Ромелу Лукаку.
паоло ди канио, getty images
18 октября 2021, 14:48
Экс-форвард Лацио, Ювентуса и Вест Хэма Паоло Ди Канио поделился мнением о форварде Челси Ромелу Лукаку.
Итальянец считает, что функционал бельгийского форварда очень ограничен.
"Однажды Бергоми сравнил Лукаку и Осимхена. Это футболисты разного плана, Осимхен не такой деревянный. Как только защитники АПЛ поняли как играть против Ромелу — он перестал забивать мячи. Это не вина Тухеля, они и без его помощи успешно идут на первом месте.
Это игрок определенного функционала. Таким же был Льоренте в Ювентусе Конте. Лукаку даже помощнее будет, но как и Фернандо — подходит лишь под определенный стиль игры",- сказал Ди Канио в эфире Sky Calcio Club.
В текущем сезоне Лукаку провел за Челси 10 поединков во всех турнирах, в которых сумел забить 4 мяча.