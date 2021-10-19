Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Арсенал – Кристал Пэлас, Getty Images
19 октября 2021, 06:27
В матче 8-го тура АПЛ Арсенал едва избежал поражения во встрече с Кристал Пэлас, сыграв в результативную ничью 2:2.
"Канониры" открыли счет уже на 6-й минуте благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга. Пэлас вышел вперед во втором тайме после голов Кристиана Бентеке и Одсонна Эдуара, но Александр Ляказетт сравнял счет на 5-й компенсированной минуте.
Арсенал – Кристал Пэлас 2:2
Голы: Обамеянг 6, Ляказетт 90+5 – Бентеке 50, Эдуар 73.
Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти (Мартинелли 81), Эдегор (Ляказетт 67) – Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга 46) – Обамеянг.
Кристал Пэлас: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич (Куяте 67) – Эдуар (Томкинс 82), Галлахер, Айю (Олисе 71) – Бентеке.
Предупреждения: Сака – Макартур.