Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Английская Премьер-лига наконец-то вернулась на телевизионные экраны после международной паузы на матчи сборных, традиционно подарив нам ряд интересных противостояний.

В минувшем туре АПЛ Ливерпуль "поздравил" Клаудио Раньери с возвращением в Англию, Манчестер Юнайтед безвольно уступил Лестеру в матче с огненной концовкой, Челси отскочил в поединке с Брентфордом, Тоттенхэм разобрался с Ньюкаслом, Арсенал дожал в концовке Кристал Пэлас и спас ничью, а Вулверхэмптон показал Астон Вилле невероятную волю к победе и совершил невероятный камбэк. Как говорил Конфуций еще в 479 году до нашей эры: "Волк — не лев. Он в цирке не выступает".

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в восьмом туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Оле-Гуннар сделал еще один шаг к своей отставке с поста главного тренера МЮ?

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер постепенно теряет поддержку даже у самых лояльных болельщиков клуба, но что более важно — из-за последнего поражения от Лестера, который выдал огненную концовку и забил в ворота Де Хеа три мяча начиная с 78 по 90+1 минуту, атмосфера в команде царит не из лучших. И это придумал не я. Это подтверждает сам Оле-Гуннар, который задержал своих подопечных в раздевалке на 45 минут после матча с "лисами" и устроил разбор полетов: "Конечно, обстановка в команде не радостная и не веселая. Мы сосредоточены и полны решимости. Четыре пропущенных гола открыли нам глаза. С годами мы прогрессировали: третье место, второе, прогресс виден. В этом сезоне мы подписали игроков, которые повысили ожидания от нас. Мы в той же лодке, что и топ-клубы. Конечно, я под давлением, но критика на меня не влияет. Я уверен в себе".

Фанаты МЮ могут воспринимать эти слова как факт того, что Солскьяер продолжит возглавлять команду, несмотря на все эти систематические неудачи из-за одних и тех же ошибок. Если раньше абсолютно разобранную оборону компенсировали условные Бруну Фернандеш или Криштиану Роналду за счет индивидуального мастерства, то сейчас наступает тот момент осознания, что класс условного Джейми Варди способен аналогичным образом приносить результат, а Лестер во главе с Бренданом Роджерсом — спускать кое-кого на землю. Даже если бы гол Рашфорда на 82-й минуте спас МЮ от поражения, избежать критики в свой адрес норвежцу все равно бы не удалось. Дело в том, что Лестер полностью переиграл Манчестер Юнайтед и был намного острее, что подтверждает xG (2.97 — 1.02). Ноль прессинга, ноль тренерских решений, чтобы изменить ситуацию, ноль набранных очков.

Поскольку увольнение Оле-Гуннара вряд ли произойдет, то лично я вижу один выход из данной ситуации. Заключается он в том, что если "верхушка" Манчестер Юнайтед так хочет видеть на посту главного тренера своего человека, которым является Солскьяер, то его недостатки в тактическом плане должен компенсировать качественный тренерский штаб, который в любой момент сможет дать правильный совет в зависимости от происходящего на футбольном поле, добавит гибкости, сумеет подстроиться под соперника. В таком случае Солскьяер сможет не только сосредоточиться на управлении персоналом и коллективом, но и чему-то научиться у своих коллег. Андрею Шевченко же это помогло, хотя у него была переполненная звездами сборная Украины, а не какой-то там Манчестер Юнайтед...

Просто такое ощущение, что нынешний тренерский штаб манкунианцев даже впервые узнал про поставленный удар у Юри Тилеманса, который не так давно положил "красоту" в ворота Челси в рамках финала Кубка Англии. Поэтому, Оле, вы должны не игрокам после матча "пихать", а своим "тактическим гениям" в штабе.

Лестер — Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджу, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 — Гринвуд, 19, Рашфорд, 82

Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс (Вестергор, 88) , Сеюнджю — Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань — Мэддисон (Перес, 73) — Ихеаначо (Дака, 77), Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 80) — Гринвуд (Лингард, 81), Фернандеш, Санчо (Рашфорд, 66) — Роналду

Предупреждения: Линделеф, Ван-Биссака, Погба

"Это же всего лишь команда из Чемпионшипа"

"Это же всего лишь команда из Чемпионшипа. Позор!" — твердили некоторые не следившие за Чемпионшипом фанаты после того, как Ливерпуль пропустил от Брентфорда четыре мяча, но все-таки добыл ничью, тогда как Арсенал и вовсе уступил коллективу Томаса Франка со счетом 0:2 в стартовом туре АПЛ.

Надеюсь, поединок против Челси окончательно и для всех отправил этот самый стереотипный стереотип в небытие, ведь пусть подопечные Томаса Тухеля и одержали в итоге минимальную победу над новичком АПЛ, но далась ли она им легко и на одном дыхании? Нет. Более того, я рискну назвать эту победу весьма неприятным для болельщиков словом, если оно адресуется их любимой команде. Да, речь идет об отскоке.

Подопечные Томаса Франка составили достойную конкуренцию фавориту и не позволили ему продемонстрировать одностороннюю игру. Более того, "пчелы" выглядели намного опаснее Челси в финальной трети. Особенно это было заметно во втором тайме, ведь Брентфорд уступал после перерыва в один мяч и ему нужно было отыгрываться. К слову, забил за Челси во втором матче кряду Бен Чилвелл, но бросить камень в огород англичанина все-таки хочется. Бен — футболист, который качественно подключается к атакам на фланге, но оборонительные действия — это его ахиллесова пята.

В целом, атаке Брентфорда слишком много позволялось. Моментами даже было жалко дебютировавшего в АПЛ Маланга Сарра из-за отсутствия Тиаго Силвы и Антонио Рюдигера. Французского центрбека, можно сказать, бросили в настоящий адский котел, где он оказался в связке с таким же юнцом Трево Чалобой и Андреасом Кристенсеном, неспособным на данном этапе быть ведущим центральным защитником (лидером). И пока Челси отчаянно пытались обороняться, всю ключевую работу в заключительном отрезке встречи все равно пришлось выполнять голкиперу "синих" — Эдуару Менди. И, конечно, такие сейвы лучше видеть собственными глазами. Менди — единственная причина, почему игроки Брентфорда покинули поле без набранных очков, но кое-что они уж точно приобрели — еще большую любовь и уважение со стороны любителей английского футбола.

Брентфорд - Челси 0:1

Гол: Чилвелл, 45

Брентфорд: Райя — Йоргенсен, Янссон, Пиннок — Генри, Каньос (Годдос, 72), Нергор, Йенсен, Оньека (Форсс, 67) — Тоуни, Мбемо.

Челси: Менди — Аспиликуэта (Джеймс, 89), Кристенсен, Чалоба, Сарр, Чилвелл — Ковачич (Маунт, 65), Канте, Лофтус-Чик — Лукаку (Хавертц, 77), Вернер.

Предупреждения: Каньос — Ковачич.

Патрик Виейра "съел" Микеля Артету в эмоциональном плане, но "переедать" — вредно

В заключительном поединке восьмого тура встретились два лондонских клуба во главе с двумя бывшими капитанами Арсенала и выходцами из тренерской школы Манчестер Сити. Между наставником "канониров" Микелем Артетой и главным тренером Кристал Пэлас Патриком Виейра намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Например, второго также рассматривали в качестве сменщика Унаи Эмери, но предпочтение "пушкари" в итоге отдали испанскому специалисту. От этого их очное противостояние выглядело накануне еще более интересным.

Но, по правде говоря, ожидания абсолютно не оправдались, при чем с обеих сторон. По Артете было видно, что чисто психологически к поединку против Виейра он был не готов. Теплая встреча Патрика болельщиками на Эмирейтс и публичные заявление француза о желании в будущем возглавить Арсенал — не самое приятное для тренера, к которому такое неоднозначное отношение в фанатской среде. И Артета насколько боялся уступить Кристал Пэлас на своем поле, что выбрал до ужаса трусливый стиль игры без рисковых передач даже в финальной трети, которые еще при Арсене Венгере стали визитной карточкой Арсенала.

Эта боязнь наставника Арсенала ошибиться проявилась уже во второй половине первого тайма, когда "канониры" к тому моменту всего лишь минимально вели в счете благодаря голу Обамеянга. Почему так произошло — вопрос к Артете, ведь Кристал Пэлас, игравший низким блоком, изначально особо никак не угрожал воротам Рамсдейла. Угрозы начались именно тогда, когда Арсенал откровенно сел в оборону. К слову, после одного из таких эпизодов игра могла завершиться в пользу клуба из Северного Лондона. На 42-й минуте Кристал Пэлас должен был оставаться в меньшинстве, когда Макартур срубил Букайо Сака, однако ни Майк Дин, ни VAR не углядели здесь явную красную карточку. Английский вингер на второй тайм не вышел из-за травмы, однако и Арсенала на поле в целом не наблюдалось, поэтому ошибка судейской бригады не может быть оправданием Артете за выбранную тактику. Прессинга в составе "канониров" можно было дождаться только от Обамеянга, а как раз в этом компоненте команда Виейра просто уничтожила хозяев и забила два одинаковых гола на контратаках после ошибок соперника в центре поля.

Поникший Микель Артета после матча должен благодарить Александра Ляказетта, который впервые появился на поле в текущем сезоне (вероятно, дело в его истекающем контракте). Французский форвард сходу зарядил всю команду, и спустя уже полминуты после выхода на замену он успел создать опасный момент у ворот Гуаиты. При счете 2:1 в пользу Кристал Пэлас дрогнул уже сам Виейра, который из-за огромного давления Арсенала выпустил еще одного оборонительного игрока, полностью сел в защиту и поплатился в компенсированное время. Автор гола — Александр Ляказетт, хотя сравнивать счет должен был еще до этого Тирни, но угодил в перекладину. Хвалить в этом матче из тренеров некого, но потерял от итоговой ничьей, конечно, больше Микель Артета. Кредит доверия на исходе даже у самых лояльных фанатов. И, казалось бы, при чем тут Оле-Гуннар...

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Обамеянг 6, Ляказетт 90+5 – Бентеке 50, Эдуар 73.

Арсенал: Рамсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни – Партей (Мартинелли 81), Эдегор (Ляказетт 67), Смит-Роу, – Пепе, Обамеянг, Сака (Локонга 46).

Кристал Пэлас: Гуаита – Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд – Макартур, Миливоевич (Куяте 67) – Эдуар (Томкинс 82), Галлахер, Айю (Олисе 71) – Бентеке.

Предупреждения: Сака – Макартур.

Ливерпуль "поздравил" Клаудио Раньери с возвращением в АПЛ. Дебютный поединок итальянского специалиста по главе Уотфорда завершился тотальным провалом для "шершней" и абсолютным успехом для подопечных Юргена Клоппа, которые отправили в ворота соперника пять безответных мячей. Мохамед Салах забил в шестом поединке кряду в рамках Премьер-лиги, Садио Мане достиг отметки в 100 забитых мячей в АПЛ, а Бобби Фирмино, похоже, устал сидеть на скамейке запасных — на его счету хет-трик и результативная передача.

Уотфорд – Ливерпуль 0:5

Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90+1, Салах, 54.

Лидс Юнайтед — тень самого себя образца прошлого сезона. Отсутствие целого ряда ключевых исполнителей, в число которых вошли Бамфорд, Рафинья, Эйлинг и Калвин Филлипс, дает о себе знать и отражается на результатах коллектива Марсело Бьелсы. В этом туре "павлины" потерпели минимальное поражение от Саутгемптона, а автором единственного и победного для "святых" гола стал арендованный у лондонского Челси Армандо Броя. Для 20-летнего форварда этот забитый мяч стал дебютным в АПЛ. Для этого Брое потребовалось провести шесть матчей (168 минут).

Саутгемптон — Лидс 1:0

Гол: Броя, 53.

Не менее жарко было и на Вилла Парк! Вулверхэмптон, уступая в счете в два мяча по ходу встречи, совершил невероятный камбэк и вырвал победу у Астон Виллы. Подопечные Бруну Лаже забили три мяча за последние 15 минут встречи. "Львы" устроили настоящий цирк в своей обороне, хотя и "волкам", будем откровенны, повезло с победным голом, который оказался в воротах Эми Мартинеса из-за рикошета после исполненного штрафного Рубеном Невешем.

Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3

Голы: Ингз, 48, Макгинн, 69 — Саисс, 81, Коуди, 86, Невеш, 90+5.

Норвич и Брайтон сильнейшего не выявили. Маленькими шажками "канарейки" находят свою игру, набрав один пункт во втором туре кряду, при чем на этот раз — против весьма крепкого соперника. Брайтон, в свою очередь, несмотря на потерянные очки, остается в зоне Лиги чемпионов, а вот Норвич по-прежнему последний — с обороной все неплохо, но вот реализация хромает.

Норвич — Брайтон 0:0

Манчестер Сити ожидаемо обыграл Бернли. Ввиду предстоящего матча с Брюгге в рамках Лиги чемпионов Хосеп Гвардиола предоставил отдых ряду своих ключевых игроков в лице Грилиша, Гюндогана, Уокера, Диаша и Фернандиньо. Кто-то сыграл всего несколько минут, а кто-то и вовсе остался на скамейке запасных, но это не стало препятствием на пути к победе над Бернли со счетом 2:0.

Манчестер Сити — Бернли 2:0

Голы: Бернарду Силва, 12, де Брюйне, 70.

Вест Хэм с трудом обыграл Эвертон. На бумаге между собой встретились равные по уровню соперники, но в атаке у "ирисок" сейчас не все идеально — сказывается отсутствие Калверта-Льюина и Ришарлисона (хотя Таунсенд и Грей все-таки впечатляют). Оборона Эвертона успешно справлялась с натиском Майкла Антонио и компании вплоть до 75-й минуты, пока Анжело Огбонна не вывел Вест Хэм вперед со стандартного положения.

Этот гол принес в актив "молотобойцев" три очка, но был еще один забавный момент в матче. Камера зафиксировала, что на бутылке с водой Джордана Пикфорда были шпаргалки на случай назначенного пенальти. Подозреваю, что в матче с Манчестер Юнайтед голкиперу Эвертона, наверное, понадобится бутылочка побольше (шутка!).

Ах да, ну и Андрей Ярмоленко провел на поле меньше минуты — экономит силы на Боснию и Герцеговину!

Эвертон – Вест Хэм 0:1

Гол: Огбонна, 74.

Первый гол Харри Кейна в сезоне, 1000-й матч Стива Брюса в тренерской карьере и непредвиденная остановка матча из-за плохого самочувствия одного из фанатов — именно так можно коротко охарактеризовать первый поединок Ньюкасла в статусе самого богатого футбольного клуба в мире. Да, Каллум Уилсон как по сценарию забил уже на второй минуте встречи, дав повод порадоваться собравшимся на трибунах боссам Ньюкасла, но длилась эта радость относительно недолго.

Кажется, поединок против Тоттенхэма станет последним для Брюса во главе "сорок", хотя что тут сделаешь, когда ты выпускаешь Шелви, а он за 11 минут умудряется заработать две желтые карточки? Но даже в меньшинстве Ньюкаслу удалось сократить свое отставание до минимального показателя, когда Эрик Дайер срезал мяч в собственные ворота. Вот так бывает: в конце первого тайма ты, можно сказать, спасаешь жизнь человеку вместе с Регилоном, а в концовке второго все уже об этом забывают из-за автогола.

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:3

Голы: Уилсон, 2, Дайер, 89 (авт.) – Ндомбеле 17, Кейн, 22, Сон, 45+3.

Схема: 3-4-1-2

Команда тура: Эдуар Менди (Челси) — Маланг Сарр (Челси), Льюис Данк (Брайтон), Анжело Огбонна (Вест Хэм) - Мохамед Салах (Ливерпуль), Джон Макгинн (Астон Вилла), Юри Тиллеманс (Лестер), Натан Редмонд (Саутгемптон) — Роберто Фирмино (Ливерпуль) — Харри Кейн (Тоттенхэм), Джейми Варди (Лестер).

Лучший тренер тура: Брендан Роджерс (Лестер).

Никита Евтушенко, Football.ua