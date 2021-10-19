Англия

Предлагаем вашему вниманию видео голов завершившегося тура в Англии.

Вчерашним матчем между Арсеналом и Кристал Пэлас (2:2) завершился восьмой тур английской Премьер-лиги, который подарил множество забитых голов и памятных событий.

Предлагаем вашему вниманию видео голов, которые забивались в поединках минувшего тура английского первенства.

Обзор матче 8-го тура АПЛ:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.