Предлагаем вашему вниманию видео голов завершившегося тура в Англии.
Фото: Getty Images
19 октября 2021, 11:56
Вчерашним матчем между Арсеналом и Кристал Пэлас (2:2) завершился восьмой тур английской Премьер-лиги, который подарил множество забитых голов и памятных событий.
Предлагаем вашему вниманию видео голов, которые забивались в поединках минувшего тура английского первенства.
Обзор матче 8-го тура АПЛ:
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