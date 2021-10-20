Англия

Конкуренцию "горожанам" составят их соседи по городу.

Полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Испанским хавбеком заинтересовались два клуба из Манчестера, сообщает Кристиан Фальк.

Скауты "красных дьяволов" также побывали на нескольких матчах Ольмо, где просматривали потенциального новичка команды. Команда Пепа Гвардиолы также заинтересована в трансфере футболиста, однако на данный момент никаких официальных переговоров боссы "горожан" не начинали.

Напомним, Барселона договорилась с Ольмо об условиях личного контракта в последний день трансферного окна, однако не сумела завершить сделку.

Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.

В текущем сезоне Ольмо принял участие в трех поединках за РБ Лейпциг, в которых сумел отличиться одной результативной передачей.