Англия

Экс-наставник Ньюкасла поделился сложностями работы с командой.

Бывший главный тренер Ньюкасла Стив Брюс рассказал о периоде своей работы в Ньюкасле.

По словам английского специалиста, на Сент-Джеймс Парк к его работе относились неуважительно.

"Меня никогда здесь не любили, постоянно ожидали неудачи с моей стороны. Если команда проводила хороший матч, то люди твердили: "Ему просто повезло". Когда же команда проигрывала, то обо мне говорили, что я некомпетентен и глуп как кочан капусты.

Меня постоянно пытались убедить, что мой футбольный стиль — мусор. В конце концов, даже во времена побед я не чувствовал поддержки фанатов.

Возможно, это моя последняя работа. Это не только мое решение, но и решение всей семьи, ведь ее тоже задевает весь этот негатив. Я не хочу, чтобы моя жена больше беспокоилась за меня", — приводит слова 60-летнего наставника Marca.

Ранее Брюс пожелал удачи своему экс-клубу с новыми владельцами.