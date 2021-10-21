Англия

Наставник Челси прокомментировал победу над Мальме.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА лондонский Челси не заметил сопротивления со стороны шведского Мальме, отправив в ворота соперников по два мяча в каждом из таймов (4:0).

Челси — Мальме 4:0 Видео голов и обзор матча

Однако, победа не далась "синим" малой ценой, поэтому на послематчевой пресс-конференции их главному тренеру Томасу Тухелю, помимо оценки выступления своих подопечных, пришлось рассуждать о серьезности травм Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

"Ромелу подвернул лодыжку, когда на него сфолили в штрафной, а у Тимо травма подколенного сухожилия, так что им обоим потребуется время на восстановление. Нам нужно провести больше обследований, чтобы быть более точными в сроках, но они будут отсутствовать в некотором количестве последующих матчах.

Сегодня нам было необходимо, чтобы Лукаку находился на футбольном поле, и он провел достаточно сильный поединок. Я говорил с ним перед игрой о его самочувствии. Мне кажется, что у него есть психическая усталость, поэтому лучшее средство — забитые мячи. Мы знали, что будем доминировать, поэтому в такой ситуации он мог увеличить себе показатели результативности.

Совершенно не жалею, что использовал его в игре в этот вечер. Это никак не мышечное повреждение или физическая изнеможенность, Лукаку просто переиграл. Обычное невезение. Во всяком случае, мне так кажется.

Без Ромелу и Тимо, у нас будет классная конкуренция на позиции форварда. Это время показать себя для Кая Хаверца и Каллума Хадсона-Одои. Думаю, что они голодны к игровому времени, поэтому обязательно воспользуются своим шансом.

Сейчас мы будем заняты восстановлением, так как игра против Норвича уже в субботу. Легкие тренировки помогут нам подойти к ней максимально готовыми. Думаю, что это будет один из наиболее напряженных периодов восстановления в моей карьере, потому что нам нужен максимальный результат и в чемпионате", — подытожил немецкий специалист.

Отметим, что матч Челси — Норвич состоится в субботу, 23 октября, начало в 14:30 по киевскому времени.