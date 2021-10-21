Наставник Арсенала допустил возможность продления контракта с французом.
александр ляказетт, getty images
21 октября 2021, 20:15
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета не стал отметать возможность продления контракта с Александром Ляказеттом, который заканчивается летом 2022 года.
По словам испанского специалиста, это зависит от многих факторов.
"Это зависит от многих факторов. Здесь играет не только вопрос желания, но и возможность выполнить ту или иную волю сторон. Я бы не сказал, что все решено. Все возможно, я бы не был категоричен.
У меня нет сомнений насчет того, насколько усердно работает Ляказетт. Я отношусь к нему с глубочайшим уважением и ничто не изменит этого. Посмотрим", — приводит слова Артеты ESPN.
В текущем сезоне Ляказетт принял участие в пяти матчах за Арсенал, сумел забить 3 мяча, а также отдать 1 голевую передачу.