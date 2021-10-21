Англия

Защитник Челси прокомментировал свою адаптацию в основном составе команды.

Защитник лондонского Челси Трево Чалобы рассказал о своей адаптации во взрослой команде "пенсионеров".

Футболист рассказал о том, как Антонио Рюдигер помог ему с самого начала его пребывания в Челси.

"Когда Антонио впервые приехал в команду, здесь был Антонио Конте. Мой брат Натаниэль познакомил меня с ним и сказал Рюдигеру присматривать за мной. Я часто его спрашивал, как мне улучшить свою игру, что мне нужно сделать будучи в аренде.

Он всегда верил в меня и говорил, что если я буду усердно работать — обязательно получу шанс. Я очень благодарен ему за поддержку и веру", — сказал Чалоба официальному сайту Челси.

Чалоба находится в системе Челси с 8 лет, однако лишь в этом сезоне смог закрепиться в основной обойме команды.

В текущем сезоне на счету футболиста 7 матчей во всех турнирах, в которых он сумел забить 2 мяча.