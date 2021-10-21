Защитник Челси прокомментировал свою адаптацию в основном составе команды.
трево чалоба, фк челси
21 октября 2021, 22:33
Защитник лондонского Челси Трево Чалобы рассказал о своей адаптации во взрослой команде "пенсионеров".
Футболист рассказал о том, как Антонио Рюдигер помог ему с самого начала его пребывания в Челси.
"Когда Антонио впервые приехал в команду, здесь был Антонио Конте. Мой брат Натаниэль познакомил меня с ним и сказал Рюдигеру присматривать за мной. Я часто его спрашивал, как мне улучшить свою игру, что мне нужно сделать будучи в аренде.
Он всегда верил в меня и говорил, что если я буду усердно работать — обязательно получу шанс. Я очень благодарен ему за поддержку и веру", — сказал Чалоба официальному сайту Челси.
Чалоба находится в системе Челси с 8 лет, однако лишь в этом сезоне смог закрепиться в основной обойме команды.
В текущем сезоне на счету футболиста 7 матчей во всех турнирах, в которых он сумел забить 2 мяча.