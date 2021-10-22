Англия

Подопечные Солскьяера постараются закрепить еврокубковый успех на внутренней арене.

В 9 туре Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Ливерпуль.

В прямом эфире эту игру покажет телеканал Setanta Sports. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Манчестер Юнайтед на фоне потрясающей победы над Аталантой в Лиге чемпионов постарается закрепить свой успех в матче против Ливерпуля, однако подопечные Юргена Клоппа вряд ли захотят увеличивать отставание от лидирующего Челси.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится в воскресение, 24 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.