Англия

Стороны близки к достижению договоренности, но переговоры продолжаются.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера и Ромы Паулу Фонсека может в ближайшее время возглавить Ньюкасл, который накануне расстался со экс-наставником Стивом Брюсом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры касательно долгосрочного соглашения между португальским специалистом и руководством "сорок" находятся на финальной стадии, однако стороны еще не пожали друг другу руки.

Сам Фонсека готов принять предложение Ньюкасла, как только совет директоров даст "зеленый свет".

На данный момент Ньюкасл находится в зоне вылета АПЛ, набрав три очка после восьми туров. На Football.ua доступны итоги 8-го тура английской Премьер-лиги.