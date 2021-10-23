Англия

Подопечные Микеля Артеты набрали три балла на своем поле.

Арсенал в рамках поединка чемпионата Англии принимал на своем поле Астон Виллу и добился победы со счетом 3:1.

"Канониры" открыли счет в середине первой половины игры усилиями Партея, а развили преимущество под занавес тайма. В начале второй половины Смит-Роу сделал счет разгромным, но Рэмзи отыграл один мяч.

Арсенал — Астон Вилла 3:1

Голы: Партей, 23, Обамеянг, 45+5, Смит-Роу, 56 — Рэмзи, 82

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тавареш — Сака, Смит-Роу, Партей, Локонга (Мэйтленд-Найлз, 73) — Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90+1).

Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Мингз, Туанзебе (Бэйли, 46), Конса, Таргетт — Макгинн, Буэндиа (Рэмзи, 68), Дуглас Луис — Ингз (Эль-Гази, 77), Уоткинс.

Предупреждения: Локонга, Обамеянг — Уоткинс, Мингс, МакГинн, Таргетт, Луис