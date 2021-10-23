Англия

Football.ua представляет анонс матча девятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче девятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между лондонским Челси и Норвичем, которое пройдет на Стэмфорд Бридж.

Челси — Норвич

Суббота, 23 октября, 14:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Эндрю Мэдли. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси крайне успешно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Англии, одержав четыре победы и одну ничью, однако последние поединки "пенсионеров" показали, что Томас Тухель все-таки является человеком, а его команду вполне можно обыгрывать.

В последнем туре "пенсионеры" встретились с Брентфордом, который повысился в классе по итогам прошлого сезона Чемпионшипа. Тем не менее, подопечные Томаса Франка составили достойную конкуренцию фавориту и не позволили ему продемонстрировать одностороннюю игру. Более того, "пчелы" выглядели намного опаснее Челси в финальной трети, особенно во втором тайме, однако финальный свисток в итоге зафиксировал минимальную победу "синих".

Челси удалось сохранить лидирующую строчку в турнирной таблице, однако, стоит признать, что игра подопечных Томаса Тухеля не является идеальной, поэтому даже последний Норвич может рассчитывать на положительный результат против лондонского клуба.

Если Норвичу удастся воспользоваться кадровыми потерями Челси в атакующей линии и продемонстрировать такую же неплохую оборону, как это было против Брайтона и Бернли, то, конечно, "канарейки" смогут зацепиться хотя бы на ничью. Однако в нынешних реалиях видится, что Томас Тухель и его тренерский штаб найдут способ использовать более высокий класс своих подопечных для достижения положительного результата.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Норвича оценивается показателем 21,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,90.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Вернер, Пулишич, Лукаку — Циммерман, Байрэм, Плачета, Гилмор.

Под вопросом: ... — Кантвелл.

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