Боссы Ньюкасла по прежнему не определили с кандидатурой нового наставника команды.
грэм джонс, скриншот sky sports
23 октября 2021, 12:08
Исполняющий обязанности главного тренера Ньюкасла Грэм Джонс ближайшие две недели точно останется на своем посту.
Об этом заявил сам британский тренер в эфире Sky Sports.
"В среду утром я имел разговор с владельцами клуба, которые попросили меня принять временное управление командой на себя в ближайших двух матча — с Кристал Пэлас и Челси.
Как я уже говорил прежде, я полностью сосредоточен на подготовке команды и на том, чтобы как можно лучше провести два этих матча", — говорит Джонс.
Ранее сообщалось, что экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека согласовал
условия личного контракта с "сороками".