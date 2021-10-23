Англия

Боссы Ньюкасла по прежнему не определили с кандидатурой нового наставника команды.

Исполняющий обязанности главного тренера Ньюкасла Грэм Джонс ближайшие две недели точно останется на своем посту.

Об этом заявил сам британский тренер в эфире Sky Sports.

"В среду утром я имел разговор с владельцами клуба, которые попросили меня принять временное управление командой на себя в ближайших двух матча — с Кристал Пэлас и Челси.

Как я уже говорил прежде, я полностью сосредоточен на подготовке команды и на том, чтобы как можно лучше провести два этих матча", — говорит Джонс.