Португалец близок к назначению в английский клуб.
Паулу Фонсека, Getty Images
21 октября 2021, 22:18
Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека может в ближайшее время стать главным тренером Ньюкасла.
Как сообщает журналист Николо Скира, стороны провели переговоры и близки к заключению сделки. Ожидается, что португальский специалист подпишет трехлетний контракт с "сороками".
Последним клубом Фонсеки была Рома, которой он руководил в 2019-21 годах.
Напомним, в среду Ньюкасл объявил об увольнении Стива Брюса и занялся поисками нового тренера.
На данный момент Ньюкасл находится в зоне вылета АПЛ, набрав три очка после восьми туров.