Англия

Португалец близок к назначению в английский клуб.

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека может в ближайшее время стать главным тренером Ньюкасла.

Как сообщает журналист Николо Скира, стороны провели переговоры и близки к заключению сделки. Ожидается, что португальский специалист подпишет трехлетний контракт с "сороками".

Последним клубом Фонсеки была Рома, которой он руководил в 2019-21 годах.

Напомним, в среду Ньюкасл объявил об увольнении Стива Брюса и занялся поисками нового тренера.

На данный момент Ньюкасл находится в зоне вылета АПЛ, набрав три очка после восьми туров.