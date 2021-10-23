Англия

Наставник лондонского Челси прокомментировал выбор состава на ближайший матч АПЛ.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель рассказал о том, как выбирал состав на матч с Норвичем.

По словам специалиста, он прибегнул к ротации, чтобы не перегружать футболистов.

"Канте и Жоржиньо — это пара полузащитников для Лиги чемпионов. Поэтому сыграет Ковачич — сейчас не тот момент, чтобы бросать Жоржиньо в бой на каждый матч. Хорошая новость состоит в том, что у нас есть кем усилить игру как в защите, так и в нападении.

Лофтус-Чик заслуживает места в стартовом составе. Он отлично показал себя в последних матчах и усердно работал на тренировках — он заслужил свое место", — сказал Тухель официальному сайту "синих".

Матч Челси — Норвич начнется в 14:30 по киевскому времени.